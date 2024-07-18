Elazığ’da aranan 33 zanlı yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Silahlı Tehdit', '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Vergi Usul Kanuna Muhalefet', 'Çocuğun Basit Cinsel İstismarı' gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 zanlı yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.