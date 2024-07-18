CHP'li vekilin köpek şovu: Hayvanseverlik bahane! Skandal gerçek ortaya çıktı!

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin teklifin görüşmelerine dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı. AK Parti milletvekilleri toplantıya, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğrafları ile katıldı. CHP, DEM Parti'nin milletvekilleri ile bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcileri ise ortalığı karıştırdı.Sürekli bağırarak ortamı geren muhalif vekiller, yasanın çıkmaması gerektiğini ve anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. AK Parti'liler, yasa teklifine yönelik itirazlarını dile getiren vekillere köpek saldırılarında yaralanıp ölen vatandaşların fotoğraflarıyla cevap verdi.Tepkiler devam ederken, Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar, muhalefet sıralarına çocuğunun ayakkabısını fırlatarak yaşananlara tepki gösterdi.Pınar, 'Benim çocuğum öldü, siz neyi konuşuyorsunuz' diyerek isyan etti. Muhalefet milletvekilleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Derya Pınar'ın komisyon toplantısı salonundan çıkarılmasını talep etti.Ankara'da okula giderken sokak köpekleri tarafından parçalanan ve 15 kez ameliyat olan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da görüşmeleri takip etmek üzere salondaydı. Komisyon üyesi CHP'li vekillerin, 'Çocuklar okula yürüyerek mi gidiyor, servisle gidiyorlar' sözleri üzerine baba Halil Yılmaz sinir krizi geçirdi. Kendisine 'Sen kimsin!' diye bağıran muhalefet vekillerine tepki gösteren baba Halil Yılmaz 'Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek' dedi.CHP'li milletvekili Barış Karadeniz; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, başıboş köpeklerin ağır yaraladığı Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz'a hadsiz sözler kullandı. CHP'li Barış Karadeniz, 'Bu yasayı çıkartırken çocuğunuza sordunuz mu?' dedi.Çocuğu yaralandığında 'Köpekler çocuğumu ısırmamış, yemişler' sözleriyle Türkiye'de gündem olan Halil Yılmaz, CHP'li vekile sert tepki gösterdi. Yılmaz, 'Burada herkesi dinledim. Hiç kimse senin kadar saygısız bir kelime kullanmadı. Sen nasıl bir saygısızsın, nasıl bir insansın!' ifadelerinde bulundu.Bunun ardından CHP'li Karadeniz, 'Çık dışarı!' diyerek acılı babayı salondan kovdurdu.Öte yandan, Komisyonda hayvansever pozları veren CHP'li Karadeniz'in Sinop Avcılar Kulübü üyesi olduğu ortaya çıktı.