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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 17.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 10 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.