Kaptan uyuya kaldı! Gemi karaya vurdu: 3 gün sonra...

Bursa'da hayvan yemi yüklü gemi, kaptanın uyuya kalmasıyla karaya oturdu. Gemi ekipler tarafından 3 gün sonra kurtarıldı.Bursa'nın Mudanya ilçesinde, iddiaya göre kaptanın uyumasıyla karaya oturan, 2 bin 200 ton hayvan yemi yüklü Panama bandıralı kargo gemisi 'VOLGO-BALT 213', Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün sonra kurtarıldı.Rusya'dan 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi yükleyen 'VOLGO-BALT 213' isimli Panama bandıralı kargo gemisi, Bursa'nın Gemlik ilçesine gelmek üzere yola çıktı.Gemi, 12 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında iddiaya göre, Tirilye Mahallesi yakınlarında 3'üncü kaptanın uykuya dalmasıyla kıyıya 7 metre kala karaya oturdu. Yaklaşık 330 metre uzunluğundaki kargo gemisinin uç kısmında hasar meydana geldi.Mürettebatın ihbarıyla bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, deniz polisi ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.Gemideki 9'u Azerbaycanlı, 3'ü Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.Panama bandıralı gemi, bu sabah, saat 06.00 sıralarında başlatılan operasyonla kurtarıldı. Gemi 3 saatlik çalışmanın ardından açığa çekilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Karaya oturan VOLGO-BALT 213 isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-2 römorkörümüzce bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü' denildi.