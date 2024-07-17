Göçmenler evlenmesin diye evlilik masrafını 25 katına çıkarmıştı... Mahkeme kararı durdurdu

CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın göçmenlere normalden 25 kat daha pahalı şekilde 10 bin TL'ye nikah hizmeti verilmesi kararı İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Türkiye'deki yabancı düşmanlığı ve göçmenlere karşı şiddet olaylarının siyasi öncüleri aldıkları kararlarla sık sık gündem oluyor.Bunun en net örneği, 4 Mayıs'ta Afyonkarahisar'da yaşandı.CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, göçmenlerin belediyedeki nikah ücretlerini 25 kat artırarak 10 TL'ye çıkardıklarını açıkladı.Kamuoyunda büyük tepki çeken adımdan sonra Köksal'ın uygulamasına hukuk dur dedi.Konunun taşındığı Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi.Hukuk sürecini takip eden Uluslararası Mülteci Hakları Derneği konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, 'Afyonkarahisar Belediye meclisinde alınan “Sığınmacılar için nikah ücretini 25 kat artırarak 10.000 liraya çıkarması” kararının iptaline ilişkin idare mahkemesinde açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı.' denildi.