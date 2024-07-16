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Beyaz Gazete
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Türkiye'den camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğunu belirtti.

Ekleme: 16.07.2024 - 23:10 Güncelleme: 16.07.2024 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

"Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, acılı ailelere ve Umman halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.