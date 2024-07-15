MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen teröristlere operasyon düzenlendi.MSB'den yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi" denildi.