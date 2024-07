3 seçenek masada! Emekliye ek zam ne kadar olacak?

Emekli temmuz zammı yüzde 24,73 olarak kayıtlara geçerken sırada en düşük emekli maaşı için atılacak adım var. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan taban maaş yeniden yükselecek. AK Parti ve hükümet koordineli bir şekilde çalışarak emekliye zam düzenlemesini Meclis'e getirecek.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekliye zam düzenlemesiyle ilgili gelen soruya şu ifadeleri kullandı:'Henüz çalışma tamamlanmadı, etki analizini ilişkin raporlar çıkmadı bu yüzden toplanamadık. Hafta başı netleşebilir, açıklarız.'Düzenleme yüzde 24,73 zam sonrası maaşı yine 10 bin TL kalan 1,8 milyon vatandaşlar ile maaşı 10 bin TL'nin biraz üzerine yükselen olan 1,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor.Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor.TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.Yapılacak düzenleme 10 bin TL'nin bir miktar üzerinde maaş alan emeklileri de ilgilendirdiğinden 3,5 milyon vatandaşın gelirini artıracak.En düşük emekli maaşı için masada 3 rakam var.1 FORMÜL: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı masadaki ilk seçenecek 12 bin TL formülü olarak dikkat çekiyor. Eğer bu formül kabul görürse bütçeye aylık maliyet 5 milyar TL olacak.2. FORMÜL: 6 aylık enflasyon rakamlarıyla hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 12.500 TL olması en güçlü seçeneklerden birisi. Bu seçenekte aylık maliyetin 6,5 milyar TL'yi bulması bekleniyor.3 FORMÜL: Taslak metinde bulunması beklenen bir diğer rakam ise 13 bin TL oldu. Yine buna göre hesap yapıldığında bütçeye aylık maliyetin 8 milyar TL'yi aşması bekleniyor.En düşük emekli maaşı için en güçlü formül 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak artış oldu. Kabaca yüzde 24,73'lük zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükselecek.Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon hesabı ile yapılan maaş artışları doğrudan gerçekleşirken ek zam ve en düşük emekli maaşı gibi düzenlemer için Meclis'in onayı gerekiyor. Bu neden karar verildikten kanun teklifi TBMM'ye sevk edilecek.Yeni rakam Meclis Başkanlığına sunulacak.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek.Genel Kurulun onayına sunulacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.Resmi Gazete'de yayımlanacak.SSK, emeklileri 17-26 Temmuz arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı maaşlarını alacak. Yeni düzenleme ilk ödeme tarihlerine yetişmese bile hak kaybı olmayacak. Düzenleme çıktıktan sonra hak sahibi emeklilere maaş farkı olarak ayrıca ödeme yapılacak.Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. Bu maaş farklarının her dönem olduğu için ayın son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor.