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Test edilmeye başlandı! WhatsApp'a o özellik geliyor

WhatsApp, gönderilen sesli mesajları yazıya çevirme özelliğini getiriyor.

Ekleme: 12.07.2024 - 11:12 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
Test edilmeye başlandı! WhatsApp'a o özellik geliyor
WhatsApp Beta sürüm 2.24.15.5'de ortaya çıkan özellik şuanda belirli ülkelerde sınırlı kullanıcı tarafından test ediliyor.

Şuan için İngilizce, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe dillerine destek sunulan özellik ile seçilen dil paketi indirildikten sonra ses transkriptleri cihaz üzerinde oluşturuluyor. Böylece kullanıcı gizliliği sağlanıyor.

Test edilmeye başlandı! WhatsApp'a o özellik geliyor

Sesli mesajları yazıya dökme, işitme engelliler için uygulama deneyimini kolaylaştırmanın yanında, gürültülü veya müsait olmayan ortamlarda kullanıcıların sesli mesajlara erişebilmesini sağlıyor.

Test edilmeye başlandı! WhatsApp'a o özellik geliyor

Bunun yanında uzun sesli notların içeriğini yazıya dökmek, önemli bir konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından da fayda sağlayacağı şüphesiz.

Aynı özellik daha önce Mayıs ayında iOS kullanıcılarına sunulmuştu. Şuan için sınırlı kullanıcının erişebildiği özellik yakında bütün kullanıcılara açılacak.