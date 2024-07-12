Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı: Sayı 376’ya yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından eski HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti devam ediyor.Mardin Derik ilçesinden yeni bir aile daha evlat nöbetine katıldı. Kızı Mizgin Kaydur için eyleme katılan Anne Gazal Kaydur ve abisi Mehmet Nesih Kaydur da eylemde yerini aldı. Anne Gazal Kaydur, kızı Mizgin'in 2016 yılında İstanbul'a çalışmak için gittiğini belirterek, PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.Kızı 'Mizgin'in 18 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden anne, 'Kızım buraya senin için geldik. Bizi görüyor ve duyuyorsan, gel güvenlik güçlerimize teslim ol'' dedi. Anne Kaydur, kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.