TBMM Başkanı Kurtulmuş'dan Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş sosyal medya hesabından, “BM'nin 23 Mayıs 2024 tarihinde aldığı kararla, 11 Temmuz'u “Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü” olarak kabul etmesi, bu trajediyi unutmamak ve unutturmamak adına atılmış önemli bir adımdır.Katliamın 29. yıl dönümünde, tarihin bu acı dolu günlerini derin bir hüzün ve kederle anıyoruz. 1995 gibi yakın bir tarihte, Avrupa'nın orta yerinde yaşanan bu trajedi, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşmiş, insanlık tarihinin kara lekelerinden birisidir.8.500'e yakın Boşnak kardeşimizin katledildiği bu soykırım, bize insanlığın karanlık tarafını bir kez daha gösterdi. Bu trajedi, sadece Boşnak halkının değil, tüm insanlık cephesinin ortak bir yarasıdır. Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri rahmetle anarken, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum' dedi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin, 'Günümüzde de benzer acılar yaşanmaya devam ediyor. Gazze'deki sivillerin maruz kaldığı insanlık dışı saldırılar, tüm vicdan sahiplerini yaralıyor. Biliyoruz ki, Srebrenitsa'daki katiller uluslararası mahkemelerde nasıl cezalandırılmışlarsa bugün Gazze'deki katliamın sorumluları da mutlaka bu zalimliklerinin bedelini ödeyeceklerdir.Benzer acıların bir daha yaşanmaması için mücadele etmek, insanlık onuruna olan inancımızın bir gereğidir. Bu acıyı paylaşmak ve tekrarını önlemek için, ortak bir vicdan ve akılla hareket etmeliyiz.Srebrenitsa'nın masum kurbanlarını bir kez daha saygıyla anıyor, bu tür trajedilerden ders alarak daha adil ve barışçıl bir gelecek için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Bizler, Srebrenitsa'da ve Filistin'de yaşanan acıları unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerine yer verdi.