Emine Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı

Emine Erdoğan, '11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:'Bosna topraklarını kedere ve gözyaşına esir eden, insanlık tarihinin utanç tablosu Srebrenitsa Soykırımı'nı, 29'uncu yıl dönümünde bir kez daha lanetliyorum. Hayattan koparılan Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, geride kalan ailelerinin ve sevdiklerinin acısını yürekten paylaşıyorum.'