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Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekleme: 11.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan sınırındaki Ömerobaya köyünde bulunan ormanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Bölgeye Edirne ve Kırklareli'de itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ekipler sevk edildi. Alevleri kontrol almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!