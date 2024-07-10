Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Kubbe çöktü

Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binanın çatı katındaki tadilat sırasında yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında binanın yanan kubbesi çöktü.

İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın çıktı.Yangın, saat 13.00 sıralarında, Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre; binadaki tadilat sırasında, çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.EKİPLE MÜDAHALEYE BAŞLADIİhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.KUBBENİN ÇÖKME ANI KAMERADAEkiplerin müdahalesi sırasında binanın yanan kubbesi çöktü. O anlar, kameraya yansıdı.Soğutma ve duman tahliye çalışmaları sürüyor.