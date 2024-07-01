Başkan Saygılı’dan yürüyen merdiven kazasına tepki 'Uyarıyı geçen sene yaptık!'

Sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'de bazı şeyler hiç değişmiyor; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin insan hayatını umursamazlığı gibi. Aşağıdaki uyarıyı geçen sene yapmıştık. Maalesef, bugün yine Üçyol Metro Durağı'nda bir yürüyen merdiven arızası nedeniyle vatandaşlarımızın yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Bu tür olaylar, şehir yönetiminde ciddi bir sorumsuzluğun ve ihmalkârlığın göstergesidir. İzmir gibi büyük ve önemli bir şehrin ulaşım altyapısının bu kadar zayıf olması kabul edilemez. Halkımızın can güvenliği her şeyden önce gelir ve bu tür ihmaller affedilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini, sorumluluklarını yerine getirmeye ve derhal gerekli önlemleri almaya davet ediyorum. Bu vesileyle, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'' İfadelerini kullandı.