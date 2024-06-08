Bakanlık duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.Buna göre, 5 milyar 93 milyon 213 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi çiftçilerin hesaplarına dünden itibaren aktarılmaya başlandı.Bakanlığın paylaşımında söz konusu destekleme ödemesinin detaylarına da yer verildi.Bu kapsamda, yağlı tohumlu bitkiler desteği için 4 milyar 539 milyon 601 bin lira, hububat-baklagil ve dane mısır desteği için 492 milyon 697 bin 73 lira, düve alım desteği için 47 milyon 590 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 9 milyon 35 bin 638 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 3 milyon 680 bin 300 lira, mazot ve gübre desteği için 608 bin 989 lira ödeme gerçekleştiriliyor.Yağlı tohumlu bitkiler desteği ile hububat-baklagil ve dane mısır desteği ödemeleri çiftçilerin kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde yapılıyor.Kimlik numarasının son hanesi 0-2-4, vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlara dünden itibaren ödemeleri yapıldı. Kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi 6-8 olanlar için ödemeler 14 Haziran Cuma günü saat 18.00'den sonra gerçekleştirilecek.Diğer destekler ise tek parça olarak dün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı.