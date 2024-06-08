Bakan Özhaseki, Kayseri'de iki cenazeye katıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'un annesi Hayriye Özsoy, dün akşam saatlerinde Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın, Almanya'nın Hannover kentinde imam olarak görev yapan amcasının oğlu Münir Çamlı ise 1 Haziran'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.Cenazeler, Yahyalı ilçesindeki Cami-i Kebir Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ile Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, il temsilcileri ve ölenlerin aileler ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hayriye Özsoy ile Münir Çamlı, kılınan namazın ardından, Yahyalı Ahçılı Mezarlığı'nda toprağa verildi.