Bakan Bayraktar, Uluslararası Ekonomi Forumu’nda konuştu

Bakan Bayraktar panele ilişkin yaptığı açıklamada, “ST. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda ‘Geleceğin Teknolojik Ekosistemi: İnsanların ve Gezegenin Yararına’ başlıklı panelde bir konuşma gerçekleştirdik.Ülkemizin insan odaklı enerji dönüşüm vizyonunu ve iklim krizine yönelik geliştirdiği projeleri aktardık. Yenilenebilir enerji, enerji verimliği, nükleer enerji ve kritik minerallerin daha sürdürülebilir bir enerji arzı için önemine dikkaat çektik” dedi.