İzmir'de terör operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütlerinin sosyal medyadan propagandasını yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin ise il dışında olduğu ve yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.