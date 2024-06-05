Bir firariyi daha yakaladılar… Taksim’de gözaltına alındı

Aranan firari suçluları peş peşe yakalayan İstanbul Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri; “Hırsızlık” ve “Uyuşturucu” suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firariyi daha gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi Taksim Tüneli çevresinde H.M. isimli bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. "Hırsızlık" ve "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan sekiz yıl dört ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen H.M. gözaltına alındı ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.