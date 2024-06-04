Şişme deniz montlarıyla yakalandılar… 24’ü kaçak göçmen 29 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen “Göçmen Kaçakçılığı” operasyonunda beş insan kaçakçısı ve 24 düzensiz kaçak göçmen gözaltına alındı. İnsan kaçakçıları tarafından para karşılığında deniz yoluyla Avrupa Ülkeleri’ne götürülmesi hedeflenen düzensiz kaçak göçmenlere giydirilmek üzere satın alınmış şişme deniz montları, uyku tulumları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

"Göçmen Kaçakçılığı" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'da oturum izni bulunmayan düzensiz kaçak göçmenleri İzmir, Çanakkale ve Edirne İlleri'ne götürmeyi ve deniz yoluyla Avrupa Ülkeleri'ne kaçırmayı hedefleyen bir şebeke tespit edildi. Şebeke üyeleri S.G., E.B., D.D. ve A.E.D., İstanbul'un Silivri ve Sultanbeyli İlçeleri'nde yakalanarak gözaltına alındı. 14 düzensiz kaçak göçmen de operasyonla yakalandı.



10 KAÇAK GÖÇMENLE GÖZALTI…



İstanbul'un sınır illerine giderek kaçak yollarla para karşılığında düzensiz kaçak göçmen taşıdığı belirlenen R.G.'nin kullandığı araç da Küçükçekmece İlçesi TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde durduruldu. R.G., 10 düzensiz kaçak göçmenle birlikte gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 24 uyku tulumu, denizde kullanılmak üzere iki şişme mont, beş cep telefonu ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. "Göçmen Kaçakçılığı" suçunda kullanılan beş araca de el konuldu. Üç kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirilirken, D.D. ve A.E.D. isimli iki kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 24 düzensiz kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.