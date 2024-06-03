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Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY Operasyonu: 4 gözaltı

Şırnak’ta polis ekipleri tarafından son bir haftada PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 3.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 3.06.2024 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY Operasyonu: 4 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 27 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada, belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 Şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.