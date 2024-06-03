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Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 3.06.2024 - 09:16 Güncelleme: 3.06.2024 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde durdurulan iki araç ve içerisinde bulunan 4 şüphelinin üzerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, 8,72 gram sentetik uyuşturucu, 84 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, bir muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden biri adli kontrol, diğeri ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.