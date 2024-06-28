Manisa'da 34 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 46 şahıs yakalandı

Operasyonlarda da, çeşitli suçlardan aranan 26 şahıs, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 15 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile 4 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aran 1 şahıs yakalandı.Yakalanan şahıslardan 9'u dolandırıcılık suçundan, 6'sı hırsızlık suçundan, 2'si yağma suçundan, 1'i cinsel suçlardan aranırken, 28 şahıs ise diğer suçlardan arandığı öğrenildi.Yakalanan 46 şahıstan 20'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 26 kişinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.