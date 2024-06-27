Piyasalar merakla bekliyordu... Faiz kararı açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. Geçen yılın haziran ayından bu yana uygulanan sıkı para politikasıyla politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye yükselmişti. Peki, Merkez Bankası haziran ayı politika faizi ne oldu?MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece Banka, üst üst üçüncü toplantıda politika faizinde değişikliğe gitmemiş oldu.Piyasaların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi.Piyasaların beklentisi de faizin sabit tutulacağı yönündeydi.Merkez Bankası, mart ayında sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltmişti.PİYASA KATILIMCILARI ANKETİTCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 37,11'den yüzde 35,90'a düştü.