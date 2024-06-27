Kırıkkale'de 138 yıl hapis cezası ile aranan kadın yakalandı
103 farklı "hırsızlı suçundan hakkında 138 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın, cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de 138 yıl hapis cezası bulunan firari kadın daha fazla kaçamadı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 103 farklı mekandan yaptığı hırsızlık sebebiyle aranması bulunan E.G. isimli kadın gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Hakkında 138 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari kadın, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrollerinin ardından cezaevine teslim edildi.