İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı binada kısmen çökme! Valilikten açıklama geldi

İstanbul Bahçelievler Zafer mahallesi Yadigar Sokak'ta 7 katlı bir binada sabah saatlerinde kısmen bir çöküntü meydana geldi.Olay yerinde itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda arama kurtarma çalışması başlattı.Hassas köpeklerle yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.İstanbul Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik yaptığı açıklamada, ölü ya da yaralının olmadığını ifade etti.'27.06.2024 Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallasi Yadigar Sokakta bulunan ve 1970 yılında yapıldığı tespit edilen 7 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir.Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye , 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir.Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir.Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır.'Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır A Haber canlı yayınında olayla ilgili bilgiler verdi.Hakan Bahadır, 'Bir ses duyuyorlar. Tüm vatandaşlarımız çıkıyor. Çıktıktan sonra bina kısmen çöküyor.' ifadelerini kullandı.Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 7 katlı bina, kısmen çöktü. Olay nedeniyle yan binalar da hasar gördü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yaşadıkları dehşeti anlattı.Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, 'Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var.Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım' ifadelerini kullandı.Harun Kolal isimli bir başka vatandaş ise, 'Bir gürültü duyduk. Deprem sandık. Camlara çıktık. Binanın çöktüğünü gördük. Tam karşısından bir inşaat çalışması vardı. Vinçler çalışıyordu. Sarsıntısını ana caddeden bile hissediyorduk. Zaten bu binaların hepsi eski' şeklinde konuştu.Mahallede yaşayan Zeynep Dernek isimli kadın kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek, 'Bu mahallenin hepsi eski evler. Burada inşaat çalışması var. Evlerimiz sallandı. Kamyon dahi geçse binalarımız sallanıyor' dedi.