Estonya Cumhurbaşkanı Karis Türkiye'de! Erdoğan karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Estonya Cumhurbaşkanı Karis için Beştepe'de resmi tören düzenleniyor.
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
ERDOĞAN KARŞILADI
Liderler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin sonrasında baş başa görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.
DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 100. YIL
Türkiye ve Estonya arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 100'üncü yıl dönümüne denk gelen ziyaret kapsamında, ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.