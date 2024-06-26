Zehir tacirlerine Narkoçelik-23 operasyonu

47 İlde Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam eden; Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-23” operasyonlarında; 304.5 Kg uyuşturucu madde ve 96 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 445 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.