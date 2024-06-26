  • USD: 32,90 - 32,96
  • EURO: 35,18 - 35,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zehir tacirlerine Narkoçelik-23 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Narkoçelik-23” operasyonlarında, 304.5 Kg uyuşturucu madde ve 96 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi. Ayrıca operasyonlarda 445 şüpheli yakalandı.

Ekleme: 26.06.2024 - 16:55 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:57 / Editör: Ozge Selin
Zehir tacirlerine Narkoçelik-23 operasyonuBakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

47 İlde Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam eden; Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-23” operasyonlarında; 304.5 Kg uyuşturucu madde ve 96 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 445 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.