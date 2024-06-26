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Beyaz Gazete
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Bakan Güler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu.

Ekleme: 26.06.2024 - 11:30 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Bakan Güler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu
Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.

Bakan Güler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu