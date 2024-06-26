Bakan Güler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, beraberinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur." ifadesine yer verildi.