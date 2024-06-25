O ilimizden petrol fışkırdı: 100 bin varillik rezerv!

Milli enerji ve maden politikasıyla yoluna tam gaz ilerleyen Türkiye Şırnak Gabar Dağı'ndaki 33 petrol kuyusunda hedeflerine ulaştı. Şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim sahalarındaki kuyularda toplam günlük üretim planlandığı gibi 45 bin varile yükseldi.Temmuz ayında 50 bin varil üretimin görülebileceği belirtilirken bu da yıl sonu için konulan günlük 100 kuyuda 100 bin varil hedefine ulaşılabileceği anlamına geliyor. TPAO'nun mühendisleri, saha şefleri ve işçileriyle gece-gündüz özverili bir şekilde sahada çalışarak üretim kapasitesini hedeflere ulaştırmak için emin adımlarla ilerliyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Şırnak'taki Gabar Dağı bölgesinde, günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini duyurmuştu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 11 Nisan 2024'te Gabar'daki 33 kuyuda ulaşılan günlük petrol üretiminin 40 bin varile ulaştığını duyurmuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabar'ın Türkiye'nin günlük petrol tüketiminin 10'da 1'ini tek başına karşılayacağını söyleyerek 'Daha önce petrol yok diye üzerine beton dökülen kuyulardan, terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden şimdi petrol üretmeye başladık' demişti.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atan Berat Albayrak, 'Burası Çok Önemli' isimli kitabında, günlük 100 bin varillik petrol keşfinin hikayesini çarpıcı ifadelerle anlatıyor.Kitabın 'Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak' başlıklı bölümünde Türkiye'nin denizlerde ve karalardaki enerji keşiflerini hikayesi detaylıca ele alınıyor.İlgili bölümün 49. Sayfasında kara rezervlerinin aranması şu ifadelerle anlatılıyor, 'Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik. Dikkatiniz çekerim bu daha önce yapılmamış bir çalışmaydı.'Sınırın sıfır noktasında derin sondajlara başladıklarını da vurgulayan Albayrak, 'Daha sonra Hakkari Çukurca'da Irak sınırına 3 kilometre mesafede yani sınırın sıfır noktasında derin petrol sondajını başlattık. Bakan olduğum dönemde bizzat sondaj bölgesine gidip çalışmaları yerinde inceledim. İlk derin sondaj için 4 bin 500 metrelik hedef koyduk.' İfadeleri yer alıyor.Efsaneleri gerçeğe çevirdiklerini belirten Albayrak, 'Yıllardır bu bölgedeki yeraltı kaynaklarıyla ilgili hep konuşulur, efsaneler, hikayeler üretilirken, biz sahaya indik ve ülkemiz tarihinde bu bölgedeki ilk derin sondajı başlatmış olduk. O gün atılan tohumlar Türkiye Petrolleri A.O'yu bugün günde 60 bin varil petrol üreten bir şirket haline getirdi. İnanıyorum ki karada da güzel keşifler yapacak ve çok yakında günlük 100 bin varili geçeceğiz' ifadeleri yer alıyor.