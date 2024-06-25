Hamza Dağ: Başıboş köpek sorunuyla ilgili adımlar atacağız

Türkiye'nin kronik sorunlarından birisi haline başıboş sokak köpekleri, can almaya devam ediyor.Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümünü isteyen vatandaşların sesine kulak veren AK Parti ise yasa tasarısı hazırladı.Bu tasarıya dair detayları CNN Türk canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıkladı."Köpekleri uyutacak mısınız?" sorusuna cevap veren Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı;Meclis’te bir çalışma yapıldı. Bütün taraflar dinlendi. Herkesin söylemiş olduğu ifadeler bir çerçeve içine oturtuldu. Dün MYK’da bir değerlendirme yaptık. Bütün arkadaşlarımız kendi düşüncelerini ortaya koydular. Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir toplantı daha yapılacak ve son hali verilecek. Biz burada sorunun çözümü konusunda adımlar atacağız.İnceleyip, sık dokuyoruz. Bu hassas olduğumuzun bir göstergesi. Çözüm konusunda değişik düşünceler var. Herkesi dinliyoruz. Bunlar bir süzgeçten geçecek. Neye karar verildiğini kamuoyu ile açık seçik paylaşacağız. Çekinecek değiliz. Bunu çok net bir şekilde açıklayacağız. Son bir toplantı daha olacak.