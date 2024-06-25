EMEKLİNİN KÖK MAAŞI DEĞİŞİYOR! Zam için tablo ortaya çıktı: Kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri...

Milyonlarca emekli ve memur için yılın ikinci zam dönemi kapıda. Önümüzdeki hafta açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte, 6 aylık oran da netleşecek. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirleyecek. Yüzde 10 toplu sözleşme artışı alacak olan memurlar ve memur emeklileri için ise, Ocak ayında yapılan yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme artışına ek olarak farkı belirleyecek.Haziran enflasyonunun yüzde 2'nin üzerinde genişlemesi öngörülüyor. Bu durumda, 6 aylık enflasyonun yüzde 25-26 bantta olacağı tahmin ediliyor. Eğer bu oran üzerine bir refah payı eklenirse, bu da 3 Temmuz'dan sonra açıklanacak.Daha sonra yasal düzenleme olarak Meclis'e gelecek ve Temmuz ayı maaşlarına yansıtılacak. Refah payı ile birlikte artışın yüzde 35-40 bandına gelmesi bekleniyor.1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş ödemesi, ay içindeki zam farkı3 Temmuz: Zam oranları belli olacak17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşFazla enflasyon artışı ve beklenen refah payı zammının dışında, emekliler için taban maaşların da oyun gündeminde. Kök ayları düşük olan emeklilere bir süredir seyyanen ödeme yapılıyor. Ocak ayında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye kayıtlı taban maaşlarında Temmuz'da değişiklik olacak.Şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin liranın altında tüm kök aylar bu rakam tamamlanıyor. Temmuz artışları kök aylara yapılacak. Kök aylar taban maaşında kalmaya devam ederse, seyyanen ödeme yapılmaya devam edilecek. Taban maaş artışında enflasyon oranlarının etkili olması bekleniyor.Mevcut: 10.000 TLİlk 6 aylık enflasyona göre: 12.581 TL2024 yılı enflasyon tahminine göre: 13.800 TLYapılacak enflasyon artışlarından sonra en düşük memur ve memur emeklisi maaşları da değişmiş olacak. Eğer refah payı uygulanırsa bu oranlar yükseleceği için rakamlar da artacak. Ancak sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni maaşlar şu şekilde olacak:Mevcut - Yüzde 20.34 zamlı• Memur: 32.860,37 TL'den - 39.544,17 TL'ye• Memur emeklisi: 14.741,51 TL'den - 17.739,93 TL'ye yükselecek.Temmuz ayı ile birlikte sadece aylıklar değil memurlara ödenen aile yardımları da artmış olacak. Buna göre sadece enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı düşünüldüğünde toplam zam yüzde 20.34 olacak.Bu oranda artış yapıldığında memurlara ödenen yeni aile yardımları şu şekilde değişecek:Mevcut - Yüzde 20.34 zamlı• Eş: 1.729,45 TL'den - 2.081,22 TL'ye• Çocuk (0-6 yaş) 380,44 TL'den - 457,82 TL'ye• Çocuk (6 yaş üstü) 190,22 TL'den - 228,91 TL'ye• Engelli çocuk (0-6 yaş) 570,65 TL'den - 686,72 TL'ye• Engelli çocuk (6 yaş üstü) 285,33 TL'den - 343,37 TL'yeTemmuz ayında sadece emeklilerin ve memurların değil sosyal yardım alanların ödemeleri de artıyor. Bu ödemelerdeki artış oranını da memurlara yapılan zamlar belirliyor.Enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme artışı sonrası yeni sosyal ödemeler de şu şekilde oluşacak.• 65 yaş aylığı: 4 bin 217 TL• Evde bakım aylığı: 9 bin 156 TL• Engelli aylığı: 3 bin 366 TL - 5 bin 50 TL• Engelli yakını aylığı: 3 bin 366 TL• Hasta yardımları: 9.156 TL