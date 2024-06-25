Bakan Şimşek'ten 'tribünlere oynamayın' uyarısı! 'Umarım normalleşmeyi zedelemez'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in paylaşımını da ekleyerek sosyal medyadan bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullandı:Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kabul ettiğim CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Yalçın Karatepe'yi protokol kurallarını uygulamadan binanın girişinde karşıladım ve makamda görüştüm.Görüş ve önerilerini dinlediğimiz 4 saati aşan görüşmede gündeme getirilen tüm konularla ilgili perspektifimizi şeffaf bir şekilde kendilerine anlattık. Önerilerini, demokratik nezaket ve ekonomik-mali gerçekler kapsamında not ettik. Ayrıca uyguladığımız ekonomi programımıza ilişkin detaylı bir de sunum yaptık.Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik.Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez.İktidar muhalefet diyaloğu demokrasilerde önemlidir. Ancak, CHP heyetinin Hazine Maliye Bakanımız ile görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalar etrafındaki tartışmaları hayretle izliyorum. CHP heyetinin açıklamalarından bir talimat listesi ile görüşmeye gittikleri anlaşılıyor.Burada bir rol karmaşası yaşandığı açık. İktidarın görevi politikaları belirlemek ve uygulamak, muhalefetin görevi iktidarın göremediğini düşündüğü şeyleri dillendirmek ve eleştirmektir. Bir talimat listesi dayatmak değil. Bu tutum Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin iyi niyeti ile bağdaşan bir yaklaşım değildir. Bu bir diyalogda değildir. Siyasi istismardır, popülizmdir. Ekonomimizin en son ihtiyaç duyduğu şeylerdir.