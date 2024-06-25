Arkeologlar sırrını arıyor! Denizin altında bulundu

Bazı yerler vardır ki gittikten sonra farklı bir şeyler almayı bekleriz ama farklı bir şeyle karşılaşırız. İster evin herhangi bir köşesi, ister okyanusun derinlikleri... Denize giren dalgıçlar bazen farklı bir şeyle karşılaşırlar ama kimse burada başka bir dünyanın yolunu bulacaklarını beklemez.Denize dalış yaparken tehlikeli veya nadir bir deniz canlısı bulursanız şaşırtıcıdır, ancak burada başka bir dünya görürseniz duyularınız uçacaktır. Bir arkeologun başına da benzer bir şey geldi. Daily Star'ın haberine göre Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Okeechobee Gölü'nde farklı bir dünya keşfedildi.Mayıs 2023'te Dry Tortugas Ulusal Parkı, Garden Key yakınındaki bir adada bir hastane ve mezarlığın bulunduğunu duyurdu. O dönemde bilim insanları buranın onlarca kişinin gömülmüş olabileceği tarihi bir mezarlık olduğunu söylemişlerdi.Arkeolog Josh Marano, bu mezarlığın yalnızca yer üstünde değil aynı zamanda suyun derinliklerinde de bulunduğunu söyledi. Her yıl gölün derinliklerinde buna benzer pek çok hikaye ve gizem bulunuyor ve bu da burayı daha da gizemli ve korkutucu kılıyor. Burada mezarlar bulunduğundan aynı zamanda perili sayılıyor.