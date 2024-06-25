AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'Temmuzda asgari ücret zammı' sorusunu yanıtladı. Dağ, "Asgari ücrete ara zam çalışmamız yok. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında" dedi. Buna göre işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak.Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor bakanlık yalanlıyor.Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak.Covid'den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.Birileri ev ödevi verecek biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bir şeye bugün de açık olduk daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı.Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı üstünde farklı altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil bu ülkenin ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır. Cumhur İttifakı'nda bir mesele yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecek noktasında çok önemli olduğunu görüyoruz. Yeni ittifak arayışımız yok. Ben sorun görmüyorum. Yarın tezkereler gelecek Meclis'e hem biz hem toplum duruşlarını görecek. Esas gündemimiz milletimizin yaşadığımız zorluğu ortadan kaldırmak.