Yeni haftada gündem ekonomi: Takvim yoğun işleyecek

Yeni haftada, önemli ekonomik veriler açıklanacak ve piyasaların ve yatırımcıların dikkati Merkez Bankası'na odaklanacak.Pazartesi günü, Merkez Bankası haziran ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verilerini duyuracak.Ayrıca, Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz oranı kararını açıklayacak. Kurul, mayıs ayında politika faiz oranını yüzde 50'de sabit tutmuştu.Karar metninde yer alacak ifadeler de büyük önem taşıyacak.Türkiye İstatistik Kurumu önümüzdeki hafta ekonomiyi ilgilendiren çeşitli veriler açıklayacak.Pazartesi günü haziran ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri duyurulacak. Çarşamba günü mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklanacak.Perşembe günü haziran ayı ekonomik güven endeksi verisi yayınlanacak. Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri ise cuma günü kamuoyuna sunulacak.Ayrıca, mayıs ayında kurulan veya kapanan şirketlere dair istatistikler de açıklanacak veriler arasında yer alıyor. 2023 yılına ilişkin çalışma hayatı verileri de cuma günü belli olacak.