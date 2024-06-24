Kimse bu gizli özelliği bilmiyordu: iPhone kullanıcıları şaşkına döndü

2017 yılında piyasaya sürülen iPhone X, kullanıcılara genel olarak daha fazla ekran alanı sağlamak amacıyla bu çizgiyi benimseyen ilk model oldu.İnsanlar, telefonlarının kilidini alttan yukarı kaydırarak açmak için bu özelliği her gün sayısız kez kullanıyor. Ancak kullanıcıların yakın zamanda sosyal medyada bildirdiği gibi, hattın az bilinen ikincil bir amacı olduğu ortaya çıktı .Ayrıca uygulamalar arasında geçiş yaparken size zaman kazandırabilir.Çoğu kişi yolun yaklaşık dörtte birini yukarı kaydırır ve geri dönmek istediklerinde önceki tüm uygulamalardan oluşan bir atlıkarıncanın aniden görünmesini bekler.Ancak, kullandığınız son uygulamaya geri dönmek istediğinizde çubuğu içeren çok daha hızlı bir yol olduğu ortaya çıktı.'Bunu nasıl bilmiyordum?' Instagram'da bir iPhone sahibi yazdı. Bir başkası 'Ben de bilmiyordum ' yorumunu yaptı. Üçüncüsü ise ' iPhone'larda yeniyim, bunun için teşekkürler' diye ekledi.Bu özelliği kullanmak için iPhone'unuzun kilidini açık tutmanız ve onu bir uygulama içinde kullanmanız gerekir.Çubuk boyunca soldan sağa doğru kaydırdığınızda doğrudan kullandığınız son uygulamaya yönlendirilirsiniz.Elbette geçmişinizde çok daha geriye giden bir uygulamaya gitmek istiyorsanız alışılmış yönteme bağlı kalmak daha hızlı olacaktır.Yazarken, klavyenizi bir izleme dörtgenine dönüştürmek için boşluk çubuğunu basılı tutun; böylece kelimeler ve cümleler arasında daha kolay geçiş yapabilirsiniz.Bunu tek seferde yapmak için sağ alt köşedeki üst üste gelen kareleri basılı tutmanız ve tüm sekmeleri kapat öğesine dokunmanız yeterlidir.Bir fotoğrafa dokunup basılı tutun, ardından birden fazla görüntüyü aynı anda seçmek için Fotoğraflar üzerinde çapraz olarak kaydırın ve ardından sil'e dokunun.Ana ekranın üst kısmından aşağı doğru kaydırın (veya iPhone X modelinde veya daha yenisinde soldan sağa kaydırın), ardından çubuğa dokunun ve bir para birimi girin (örneğin 200 dolar) ve bu otomatik olarak yerel para biriminize dönüştürülecektir. para birimi.Akıllı telefonların içindeki piller zamanla zayıflar. Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı'na gidin ve Maksimum Kapasite'yi kontrol edin. Genellikle pilin kapasitesi %80'e düştüğünde pilin bitmiş olduğu kabul edilir. Eğer bu seviyenin altındaysanız Apple'dan yedek pil satın alabilirsiniz.Bir uygulamayı sallanmaya başlayana kadar basılı tutun, ardından (basılı tutarken) diğer uygulamalara dokunun ve onları daha kolay taşıyabilmeniz için üst üste koyun.