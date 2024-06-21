Yarışma bitti kaos devam ediyor! Survivor yarışmacıları birbirine girdi 'Mahkemede hesaplaşacağız….'

Survivor All Star yayınlandığı ilk günden itibaren çeşitli kaos senaryolarına ev sahipliği yapmıştı. Yarışma boyunca bir an olsun dinmeyen kaotik ortam yarışma bitiminde de aynı hızla devam ediyor.Yarışma sırasında aynı takımda yer alan Yunus Emre ve Nagihan büyük finalin ardından adeta birbirine girdi. Sosyal medya hesapları üzerinden birbirine gönderme yapan ikili arasında yaşanan gerginlik gündem oldu.Yunus Emre’nin elenmesinin ardından çeşitli iddialarla gündeme gelen Nagihan’a cevap veren Yunus Emre gerginlik fitilini ateşledi.Nagihan Karadere’nin, Yunus Emre Özden hakkındaki iddialarının ardından uzun süre sessiz kalan Yunus Emre sessizliğini bozdu.İddialar hakkında açıklama yapan Yunus Emre, “Karıma salladı” diyerek sabrının tatştığını dile getiren bir video yayınladı.Yunus Emre paylaştığı videoda, “Sessiz kaldığım konular hakkında açıklama yapmak istiyorum. Çıktığım günden beri Nagihan sana sallıyor dediler güldüm geçtim. En son radde karıma sallayana kadar. Gittim mahkemeye verdim zaten kendisini.Böyle iğrenç insanlarla da uğraşacak değilim. Bahsettiği iddialar hakkında artık Acun Medya kanadından açıklama bekliyorum. Hırsızlık filan çok ağır ithamlar. Ben hiç kimsenin bir şeyine el uzatacak biri değilim” ifadelerini kullandı.