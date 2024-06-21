Malatya'da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, ölen kişinin oğlu yaralandı. Saldırgan ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Malatya'da husumetliler arasında çıkan kavga can aldı.Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde önceden aralarında husumet bulunan Reşit K. ile Abdullah Kazıcı arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Reşit K., yanında getirdiği tabancayla Abdullah Kazıcı ile oğlu A.K.’ya ateş etti.Kanlar içerisinde yığılan Abdullah Kazıcı ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.Olayın ardından kaçan Reşit K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede düğün salonuna yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.Hastanede tedaviye alınan Abdullah Kazıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, askeri personel olduğu öğrenilen oğlu A.K.'nın ise tedavisine devam ediliyor.