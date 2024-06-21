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Malatya'da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, ölen kişinin oğlu yaralandı. Saldırgan ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 21.06.2024 - 09:48 Güncelleme: 21.06.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
Malatya'da husumetliler arasında çıkan kavga can aldı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde önceden aralarında husumet bulunan Reşit K. ile Abdullah Kazıcı arasında tartışma çıktı.

Ateş açtı

Tartışmanın büyümesi üzerine Reşit K., yanında getirdiği tabancayla Abdullah Kazıcı ile oğlu A.K.’ya ateş etti.

Baba ve oğlu yaralandı

Kanlar içerisinde yığılan Abdullah Kazıcı ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Saldırgan gözaltına alındı

Olayın ardından kaçan Reşit K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede düğün salonuna yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

Malatya'da husumetliler arasında kavga çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

1 kişi hayatını kaybetti

Hastanede tedaviye alınan Abdullah Kazıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, askeri personel olduğu öğrenilen oğlu A.K.'nın ise tedavisine devam ediliyor.