İş insanı Kaya Sabancı'ya saldırı: Hastaneye kaldırıldı

Bodrum Türkbükü Mahallesi'nde iş insanı Kaya Sabancı ve bölgede bulunan sitenin sahibi Vedat Aşçı arasında site sorunları nedeniyle daha önceden kaynaklı olduğu öğrenilen bir anlaşmazlık yaşandı.Kaya Sabancı, sitenin içerisindeki bir restoranın açılışına katılmak için alana doğru gitti ancak burada Vedat Aşçı ve korumaları tarafından darbedildi.Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedaviye alınan Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.Olaya karışanlar ile ilgili şikayetçi olacaklarını söyleyen Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;Bugün saat 9 sıralarında Kaya Bey, Mandarin Oriental Sitesinde davetli olduğu bir restoranın açılışında Mandarin Oriental'ın sahibi ve işletmecisi olan Vedat Aşçı'ya selam verdikten sonra Vedat Aşcı'nın bizzat kendisi ve azmettirmesiyle de korumaları tarafından darbedildi. Şu an Amerikan Hastanesi'nde müşahede altında, tetkikleri yapılıyor, raporları bekliyoruz.Olayın akabinde yine Vedat Aşçı'nın yönlendirmesiyle içeriye ambulansa müsaade edilmediği ve aynı zamanda giren ambulansın da çıkmasına müsaade edilmediğine ilişkin elimizde görüntüler ve fotoğraflar var. Biz Vedat Aşçı, korumaları ve güvenlikleri ile ilgili hukuki süreci takip ediyoruz ve başlattık.Kaya Bey bugün müşahede altında, hastanede kalacak, yarın sabah durumuna bakılacak ve gerekiyorsa taburcu edilecek. Otel içerisinde bir restoran var.Kaya Bey de oraya davetli gittiklerinde, Kaya Bey'in de belirttiği selam vermeme müteakiben bana saldırdı şeklinde. Bunun öncesinde Kaya Bey ve Vedat Bey arasında devam eden bazı anlaşmazlıklar var.Kaya Bey oturduğu sitede yanlış gördüğü şeyler ile ilgili hem Vedat Bey'e hem de site yönetimine gerekli geri bildirimleri yaptığı için Vedat Bey'in kendisinden hoşlanmadığı ve aralarında anlaşmazlık olduğu bilinen bir durum.Olay zaten onlarca kişinin önünde gerçekleşiyor, tanıkların önünde gerçekleşiyor. Bir insan mafyatik bir yöntemle dövülüp restoranın önüne atılıyor, bu hiçbir şekilde açıklanabilecek bir durum değil.Kaya Sabancı'nın kaptanı Kemal Kocaoğlan ise 'Kaya Bey yere düşüyor. Bana telefon açtı, beni buradan al diye. Ben de olay yerine gittim. Kendisi küfretmedim diyor ama aralarında uzun zamandır bir sürtüşme vardı' diye konuştu.