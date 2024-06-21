881 göçmen için sınır dışı işlemi başlatıldı

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadelenin, Kurban Bayramı süresince de kesintisiz devam ettiği belirtildi.Bu kapsamda, 75'i İstanbul'da olmak üzere 165 mobil göç noktası aracının çalışmalara destek verdiği ifade edilen paylaşımda, "21 bin 396 kimlik kontrolü yapıldı, 881 düzensiz göçmen tespit edildi. Sınır dışı işlemleri başlatıldı." ifadelerine yer verildi.