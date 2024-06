MasterChef'te gergin dakikalar: Mehmet Yalçınkaya yarışmacıya sinir oldu

Yarışmacılardan Osman Erol'un Danilo Zanna'nın sözlerine 'Yes şef' şeklinde cevap vermesi, Mehmet Yalçınkaya'yı fena kızdırdı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasının yeni sezon elemeleri sürüyor.Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışma hem gergin hem de eğlenceli anlara sahne oluyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölüme ise Mehmet Yalçınkaya'nın sinirlendiği anlar damga vurdu.Yarışmaya katılan Osman Erol isimli şahsın "Yes şef" sözleri, stüdyoda gergin anlara neden oldu.Danilo Zanna, yarışmacının yanına gelerek masasını temizlemesini istedi ve yemeğin tadımına geçti. Yarışmacınının bu sırada, 'Yes şef' diye cevap vermesi ise Mehmet Yalçınkaya'yı çok sinirlendi.Mehmet Yalçınkaya, "Ben sinirlenmeye başladım abi. Yes şef nedir ya? Biz bunu kaç senedir işliyoruz" diyerek yarışmacıya sitem etti.