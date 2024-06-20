Elazığ'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Elazığ'ın Maden ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Maden ilçesine bağlı Gezin köyü Kışlacık mezrasındaki ormanda sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle yangın büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.Söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopterleri de katıldı.Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.