Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 747 bin 52 kurban hissesi bağışlandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban rakamlarında Diyanet tarihinin en yüksek rakamına ulaştıklarını belirterek, bağışlanan 747 bin 52 kurban hissesinin, 1 milyon 50 bini Filistinliler olmak üzere toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırdıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle kurban organizasyonuna öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerine ve hayırseverlere teşekkür etti.Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Milletimiz bu yıl 747 bin 52 hisse kurbanını bize emanet etti. Yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 78 ülke 348 bölgede milletimizin emaneti olan 747 bin 52 hisse kurbanı 34 milyon 737 bin 918 kardeşimize ulaştırdık. Ayrıca milletimiz tarafından Filistinli kardeşlerimize bağışlanan kurbanları 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimize ulaştırıyoruz. Bu büyük iyilik hareketine öncülük eden Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı ekiplerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederim.'