  • USD: 32,57 - 32,63
  • EURO: 34,93 - 34,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekleme: 19.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin Gülnar ilçesinde yaptığı çalışmada uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada 602 adet sentetik hap ile çeşitli miktarlarda metamfetamin, kubar esrar, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 6 adet cep telefonu, 1 adet senet ile 5 bin 90 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.