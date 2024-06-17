Teröre geçit yok! Çok sayıda gözaltı var

Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan terör operasyonlarında, 20 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Türkiye, terör örgütlerine ve yürüttükleri faaliyetlere geçit vermiyor.Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda, 9-16 Haziran tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında, 20 PKK/KCK ve 4 FETÖ şüphelisi yakalandı.Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.