Karadeniz gazı üretime yansıdı! EPDK rakamları açıkladı: Milli Enerji Politikası meyvelerini veriyor

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi üretime yansımaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yıllık doğalgaz raporundan derlenen verilere göre, Karadeniz'de keşfedilen gaz Eylül 2023 itibarıyla sisteme verilmeye başlandı.Türkiye'nin toplam doğalgaz üretimi, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 113 artarak 807.3 milyon metreküp oldu. Yurt içinde toptan satış lisansı sahibi 8 şirket doğalgaz üretme yetkisine sahip bulunuyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Thrace Basin Natural Gas Corporation Türkiye ve Park Place Energy Limited en fazla üretim yapan şirketler olarak öne çıktı.Türkiye'nin gaz üretimi 2019'da 473.9 milyon, 2020'de 441.3 milyon, 2021'de 394.4 milyon, 2022'de 379.8 milyon metreküp olmuştu. EPDK raporunda, 'Bu artışın önemli bir kısmı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda keşfi yapılan gazın Eylül 2023 itibarıyla üretilerek sisteme verilmeye başlanmasından kaynaklanmıştır' ifadesi kullanıldı. Lisans sahibi şirketlerce satışa sunulan gazın üretiminin yapıldığı illerde, ilk sırada 337.8 milyon metreküple Karadeniz gazının ön plana çıktığı Zonguldak yer aldı. Yaklaşık 10 bin kilometrekarelik bir alan olan Sakarya Gaz Sahası'nda üretim yapılan kısım 2 bin 200 kilometrekareden oluşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda gaz üretimini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ve günlük doğalgaz üretiminin mayısta 5 milyon metreküpe çıkmasının hedeflendiğini belirtmişti.