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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturarak daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini belirtti.

Ekleme: 17.06.2024 - 17:03 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü paylaşımı
"Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak istiyoruz"

Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 21 yılda 7 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için sürdürdüğümüz çalışmalara bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü paylaşımı