Bir orman yangını daha! 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangında bin 200 kişi tahliye edilirken, 14 bin 625 dönümlük alan yandı. Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.

ABD'nin California eyaleti orman yangınıyla mücadele ediyor. Eyalete bağlı Los Angeles şehrinin kuzeyinde ormanlık alanda cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle bin 200 kişi evlerinden tahliye edildi.Yangın söndürme çalışmalarının havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ettiği yangında 14 bin 625 dönümlük alan küle döndü.Yetkililer, yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti.